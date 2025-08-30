كيم جونغ أون يلتقي عائلات جنود قتلوا في معارك روسيا (فيديو)

التقى الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون عائلات الجنود، الذين قتلوا خلال مشاركتهم في المعارك، إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، وقدم تعازيه في "آلامهم التي لا تحتمل"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، السبت.

ولم تؤكد بيونغ يانغ عدد الجنود الذين لقوا حتفهم أثناء القتال إلى جانب قوات روسيا، لكن سيؤول تقدر عددهم بحوالى 600، بالإضافة إلى آلاف المصابين.

وأكدت أجهزة استخبارات كوريا الجنوبية ودول غربية أن بيونغ يانغ أرسلت أكثر من عشرة آلاف جندي إلى منطقة كورسك في 2024 فضلا عن قذائف مدفعية وصواريخ وقاذفات صواريخ طويلة المدى.

وألقى كيم كلمة أمام عائلات الجنود، الجمعة، وفق الوكالة الكورية الرسمية، بعدما التقى بعضها فقط الأسبوع الماضي في احتفال عام آخر وزّع خلاله أوسمة تكريمية على الجنود.

وقال كيم في خطابه وفق الوكالة "فكرت كثيرا في عائلات الشهداء الآخرين الذين لم يكونوا حاضرين. لذلك، رتبت هذا اللقاء رغبة مني في لقاء عائلات جميع الشهداء ومواساتها وتخفيف حزنها ومعاناتها ولو حتى قليلا".

ووعد بإنشاء نصب تذكاري في العاصمة وكذلك شارع جديد لعائلات الضحايا، في حين ستقدم الدولة الدعم الكامل لأطفال الجنود.

وأضاف كيم: "قلبي ينفطر ويتألم أكثر عند رؤية هؤلاء الأطفال الصغار. أنا وبلادنا وجيشنا سنتحمل مسؤوليتهم بشكل كامل وندربهم ليصبحوا مقاتلين أقوياء وشجعانا مثل آبائهم".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أكدت كوريا الشمالية أنها نشرت كتيبة من جنودها على خط الجبهة مع أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.