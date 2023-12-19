بوتين: 2023 عام مرهق للقوات الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العام الجاري كان عاما مرهقا للقوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى أن الجيش تعامل مع الحرب في أوكرانيا بكفاءة عالية وشجاعة.

جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع الروسية لتقييم العمل العسكري للقوات الروسية.

وأضاف بوتين خلال الاجتماع " كان عام 2023 عامًا مرهقًا بالنسبة للقوات المسلحة، وأريد أن أقول إن جنودنا وضباطنا والقادة على جميع المستويات قاموا بالتعامل مع المهام بشجاعة ومهنية خلال العملية الخاصة، وضمنوا سيادة البلاد على المستوى العالمي والتكافؤ الصاروخي النووي والأمن الإستراتيجي لروسيا".

وأشار بوتين إلى أنه "تم الحفاظ على الاستعداد القتالي، وتم إجراء التدريب بشكل منهجي وصارم وفقًا للخطة، وتم حل القضايا المتعلقة بالتعبئة وشؤون العكسريين".

وفي إشارة إلى أوكرانيا شدد الرئيس الروسي على أن " العدو يتكبد خسائر فادحة وأهدر احتياطياته إلى حد كبير، محاولًا أن يُظهر لأسياده الحقيقيين، على الأقل، بعض نتائج ما يسمى بالهجوم المضاد الذي روج له كثيرًا".

واعتبر بوتين أن "الغرب لن يتخلى عن إستراتيجيته لاحتواء روسيا وأهدافه العدوانية في أوكرانيا، لكننا لن نتخلى عن أهدافنا المتمثلة في العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف "لقد أكدت أحداث العام الجاري أننا جميعًا نرى أن الغرب يواصل شن حرب هجينة ضد روسيا. فهو يزود نظام كييف بمعلومات استخباراتية في الوقت الفعلي، ويرسل مستشارين عسكريين".

وشدد بالقول "لقد انهارت أيضًا الأسطورة حول مناعة المعدات العسكرية الغربية".

واعتبر الرئيس الروسي أن نشاط الناتو زاد بشكل حاد على حدود روسيا"، موضحًا بالقول: "في الآونة الأخيرة، زاد بشكل حاد نشاط الكتلة العسكرية لحلف شمال الأطلسي ككل، وتم نشر قوات كبيرة من الولايات المتحدة، بما في ذلك الطائرات، على حدودنا، وزاد عدد قوات الحلف في أوروبا الشرقية والوسطى".

وحول توسع الناتو أكد بوتين أن "فنلندا قد انجذبت بالفعل إلى حلف شمال الأطلسي، ومن المقرر أن تنضم السويد، وهذا يعني في الواقع المرحلة التالية من نهج التحالف تجاه حدودنا. نعلم جميعًا جيدًا أنهم وعدوا ميخائيل جورباتشوف في العام 1991 بأنهم لن يتقدموا بوصة واحدة إلى الشرق... حسنًا، هؤلاء هم الشركاء. إنهم يكذبون بلا خجل في كل خطوة".

واعتبر بوتين أن "كل المحاولات، كما قالوا في الغرب، لإلحاق هزيمة عسكرية بنا، هزيمة إستراتيجية، فشلت بشجاعة وصمود جنودنا، واصطدمت بالقوة المتزايدة لقواتنا المسلحة، وإمكانات الصناعة المحلية الدفاعية".