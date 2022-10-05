طالبان تعلن اعتقال مسؤول كبير في داعش واستسلام 60 عنصرا

أعلنت إدارة الاستخبارات في حكومة حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، اعتقال مسؤول كبير في تنظيم داعش - فرغ خراسان، في ولاية كونار الواقعة على الحدود الباکستانية.

وقالت إدارة الاستخبارات التابعة للحركة إنها "تمكنت من اعتقال المسؤول عن التجنيد والشؤون المالية لتنظيم داعش فرغ خراسان المدعو (عبدالملك محي الدين)".

وأضافت في بيان لها نشرته صحيفة "هشت صبح" الأفغانية، أن "محي الدين اعترف في التحقيقات الأولية أنه جمع أموالاً للتنظيم من أوكرانيا وألمانيا وأسبانيا".

في غضون ذلك، قالت مصادر من طالبان إن "نحو 60 عنصرا من تنظيم داعش استسلموا في ننجرهار".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مسؤولين محليين من طالبان في ننكرهار قولهم إن "حوالي 60 من أعضاء جماعة داعش ألقوا أسلحتهم واستسلموا لقوات الحركة".

وقالت حركة طالبان إن شيوخ القبائل في ننكرهار توسطوا لتسليم عناصر داعش هؤلاء إلى طالبان، وقال أحد الوسطاء: "نؤكد أنهم لن يقوموا بأي أنشطة في المستقبل، ولن يتسببوا في أي مشاكل، إذا فعلوا شيئًا ستُحرق منازلهم ويُطردون من المنطقة".