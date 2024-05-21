نائب إيراني يسأل: من أعطى الأذن لرحلة رئيسي رغم التحذير من الطقس؟

أبدى عضو البرلمان الإيراني عن مدينة تبريز النائب مسعود بزشكيان الثلاثاء، استغرابه من رحلة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي إلى مطار تبريز في ظل سوء الأحوال الجوية التي حذرت منها الجهات المختصة قبل يوم من الحادث.

وقال بزشكيان في حديث لإذاعة إيران إن "رحلة إبراهيم رئيسي ورفاقه بطائرة هليكوبتر لم يكن من المفترض أن تتم في هذا الطقس"، مبينا بأنه "تم الإعلان عن الأحوال على أنها سيئة منذ اليوم السابق ولا يعرف سبب إصدار هذا الإذن".

وتحطمت المروحية التي كانت تقل إبراهيم رئيسي في منطقة جبلية وضبابية، مما أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.