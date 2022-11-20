خلعت الحجاب ووصف النظام بـ"قاتل الأطفال".. اعتقال الفنانة الإيرانية "هنغامه قاضياني"

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية في طهران اعتقال الفنانة والممثلة البارزة "هنغامه قاضياني" بعد يومين من وصفها نظام الجمهورية الإسلامية بـ"قاتل الأطفال".

وجاء اعتقال الفنانة هنغامه قاضياني بعد أقل من 24 ساعة على نشرها مقطع فيديو لنفسها دون حجاب على إنستغرام، في اليوم الـ64 للاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، مساء يوم الأحد، إن السلطات اعتقلت الفنانة هنغامه قاضياني، بعد صدور "أمر قضائي"، إثر تهمامها بـ "الارتباط بوسائل إعلام معادية للنظام والثورة".

وقالت الفنانة هنغامه قاضياني حين نشرت مقطع فيديو لها دون حجاب على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: "ربما تكون هذه آخر مشاركة لي.. من هذه اللحظة فصاعدا، مهما حدث لي، اعلموا أنني سأبقى مع شعب إيران حتى أنفاسي الأخيرة ".

ولاحقا نشرت قاضياني على صفحتها على إنستغرام رسالة وصفت فيها نظام الجمهورية الإسلامية بـ"قاتل الأطفال" وبعد ذلك، تم استدعتها من قبل السلطات الأمنية والقضائية على الفور إلى مكتب المدعي العام في طهران.

وقالت قاضياني: "حكومة الجمهورية الإسلامية قاتلة للأطفال، وتحدثت عن اضطهاد أطفال فلسطين.. الجمهورية الإسلامية قتلت 52 طفلاً في وقت قصير"، في إشارة إلى ضحايا الاحتجاجات في إيران من الأطفال.

وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية السبت، إن عدد قتلى الاحتجاجات وصل إلى 402 شخصاً بينهم أكثر من 50 من الأطفال منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في إيران منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.