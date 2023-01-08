ألمانيا تعتقل إيرانيا يشتبه في تخطيطه لاعتداء باستخدام مواد سامة
اعتقلت السلطات الألمانية إيرانيًا، يشتبه في أنه كان يُعد لشن "اعتداء خطير"، بحسب ما أعلنت الشرطة ومكتب المدعي العام في مدينة دويلدورف.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام وشرطة مونستر، إن الإيراني البالغ من العمر 32 عاما، كان يُعد لاعتداء باستخدام مادتي "اليانيد والريسين" السامتين.
وكانت صحيفة "بيلد" اليومية، ذكرت أن السلطات الألمانية تلقت قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم "بقنبلة كيماوية".
وداهمت السلطات الألمانية مكان إقامة الشاب الإيراني في "كاستروب روكسيل" شمال الراين - وستفاليا، بحثا عن "مواد سامة" محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم، بحسب البيان.
وتابع البيان: "يشتبه في أن الإيراني كان يعد لعمل عُنف خطير يهدّد أمن الدولة عبر تزوّده بالسيانيد والريسين"، مشيرا إلى أن شخصا آخر اعتُقل خلال المداهمة.
وذكر الادعاء أن المشتبه به الرئيسي يُفترض أن يمثل في الأيام المقبلة أمام قاضي التحقيق.
وتعرضت ألمانيا في السنوات الأخيرة لاعتداءات عدة، بما فيها هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أسفر عن مقتل 13 شخصا.