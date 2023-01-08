ألمانيا تعتقل إيرانيا يشتبه في تخطيطه لاعتداء باستخدام مواد سامة

اعتقلت السلطات الألمانية إيرانيًا، يشتبه في أنه كان يُعد لشن "اعتداء خطير"، بحسب ما أعلنت الشرطة ومكتب المدعي العام في مدينة دويلدورف.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام وشرطة مونستر، إن الإيراني البالغ من العمر 32 عاما، كان يُعد لاعتداء باستخدام مادتي "اليانيد والريسين" السامتين.

وكانت صحيفة "بيلد" اليومية، ذكرت أن السلطات الألمانية تلقت قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم "بقنبلة كيماوية".

وداهمت السلطات الألمانية مكان إقامة الشاب الإيراني في "كاستروب روكسيل" شمال الراين - وستفاليا، بحثا عن "مواد سامة" محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم، بحسب البيان.