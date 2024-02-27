لافروف يكشف سبب مناقشة الغرب إرسال قوات إلى أوكرانيا
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مناقشة إمكانية إرسال أوروبا عسكريين إلى أوكرانيا ترجع إلى عدم التوصل لنتائج بشأن زيادة المساعدات لكييف.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، في وقت سابق، إن الزعماء الغربيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.
وبحسب قول ماكرون، لا يوجد اتفاق حول هذه المسألة، لكن "لا يمكن استبعاد أي شيء مع تطور الأوضاع".
وقال لافروف للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "في غياب أي نتائج واضحة بشأن زيادة المساعدات لأوكرانيا على شكل إمدادات من الذخيرة والأسلحة، وفي هذه المناسبة يقوم المسؤولون الأوكران بانتظام وبشكل يومي بإثارة مثل هذه الفضائح الإعلامية".
وتعتقد روسيا، وفقا لوزير خارجيتها، أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتُشرك دول حلف شمال الأطلسي الذي "يلعب بالنار" بشكل مباشر في الصراع .
وأشار لافروف إلى أن أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وأضاف: "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك توفير الأسلحة، ومن خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي.