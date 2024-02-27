لافروف يكشف سبب مناقشة الغرب إرسال قوات إلى أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مناقشة إمكانية إرسال أوروبا عسكريين إلى أوكرانيا ترجع إلى عدم التوصل لنتائج بشأن زيادة المساعدات لكييف.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، في وقت سابق، إن الزعماء الغربيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وبحسب قول ماكرون، لا يوجد اتفاق حول هذه المسألة، لكن "لا يمكن استبعاد أي شيء مع تطور الأوضاع".

وقال لافروف للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "في غياب أي نتائج واضحة بشأن زيادة المساعدات لأوكرانيا على شكل إمدادات من الذخيرة والأسلحة، وفي هذه المناسبة يقوم المسؤولون الأوكران بانتظام وبشكل يومي بإثارة مثل هذه الفضائح الإعلامية".