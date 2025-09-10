طائرة كورية جنوبية تصل أمريكا لإعادة العمال المحتجزين

وصلت طائرة مستأجرة كورية جنوبية إلى أتلانتا، اليوم الأربعاء، لإعادة العمال الكوريين الذين تم احتجازهم خلال مداهمة لدائرة الهجرة الأمريكية في ولاية جورجيا، الأسبوع الماضي، ولكن لم يصدر أي إعلان فوري بشأن موعد السماح للعمال بالمغادرة، حتى بعد عقد اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

ففي الحملة التي نفذت في 4 سبتمبر/أيلول الجاري بمصنع بطاريات قيد الإنشاء في مجمع هيونداي الضخم للسيارات غرب مدينة سافانا، جرى توقيف ما مجموعه 475 عاملًا، بينهم أكثر من 300 كوري جنوبي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها السلطات الأمريكية بعض العمال مكبلين بسلاسل حول أيديهم وكواحلهم وخصورهم، مما أثار صدمة وشعورًا بالخيانة لدى الكثير من الأشخاص في كوريا الجنوبية، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية لاحقًا إنها توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بالإفراج عن العمال.

كما أظهرت لقطات تلفزيونية كورية جنوبية الطائرة المستأجرة، وهي من طراز بوينغ 747-8 إنتركونتيننتال تابعة للخطوط الجوية الكورية، أثناء إقلاعها من مطار إنتشون الدولي، غربي سوول، قبل أن تهبط في أتلانتا صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها تجري محادثات مع المسؤولين الأمريكيين للسماح للطائرة بالعودة إلى الوطن وعلى متنها العمال المفرج عنهم في أقرب وقت ممكن.

لكنها أوضحت أن الطائرة لن تتمكن من مغادرة الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، كما كانت كوريا الجنوبية تأمل في وقت سابق؛ لسبب غير محدد يتعلق بالجانب الأمريكي.