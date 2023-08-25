بطلب من أوكرانيا.. فنلندا تحتجز مقاتلا بارزا في "فاغنر"

قالت قنوات للتواصل الاجتماعي مرتبطة بمجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة، اليوم الجمعة، إن مقاتلًا بارزًا في إحدى الوحدات الفرعية للمجموعة ألقي القبض عليه في فنلندا، بناءً على طلب أوكرانيا.

وقالت "روسيتش"، وهي وحدة فرعية يمينية متطرفة تابعة لـ"فاغنر"، إن المقاتل يدعى يان بتروفسكي، وهو عضو مؤسس وزعيم للوحدة ويخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ العام الماضي.

وذكرت الوحدة على "تيليغرام" أن بتروفسكي، الذي قاتل في أوكرانيا منذ عام 2014، ألقي القبض عليه في البداية في الـ20 من شهر يوليو/تموز الماضي؛ بسبب انتهاك التأشيرة، وقد يتم الآن تسليمه إلى أوكرانيا.

وبتروفسكي، الذي كان يقيم سابقًا في النرويج، ناشط يميني متطرف منذ فترة طويلة وساعد في تأسيس "روسيتش" كوحدة للنازية الجديدة بلا مواربة، خلال المراحل الأولى من الصراع في دونباس عام 2014.