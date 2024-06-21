قلق وترقب في ألمانيا وإيطاليا عشية "تشريعية" فرنسا

تخيم حالة من القلق والترقب على ألمانيا وإيطاليا، الدولتين المجاورتين لفرنسا، عشية انتخابات تشريعية مبكرة ومع زلزال سياسي سببه صعود "اليمين المتطرف" في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وتسبب قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في إثارة الدهشة والتساؤلات و"سوء الفهم" بين بعض الجيران الأوروبيين، وفق ما ذكره تقرير لإذاعة فرنسا الدولية.

ونقل التقرير تعليقات الصحافة الألمانية التي انتقدت بشدة أحيانًا قرار ماكرون، ووصفه البعض بأنه "انتحاري" أو "بالمهووس في إشعال الحرائق".

مخاوف من اليمين المتطرف

وكما حدث في العامي 2017 و2022، فإن الخوف من فوز حزب التجمع الوطني يثير قلق الألمان، وحتى خارج الدوائر الإعلامية والسياسية، ويبدي الرأي العام قلقه ورغبته في فهم ما يجري، وفق التقرير.

وتخشى برلين أن تتضرر العلاقات الثنائية، التي ضعفت فعلًا في أوروبا بسبب هزيمتي إيمانويل ماكرون وأولاف شولتز في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، بشكل أكبر إذا فاز حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) أو الجبهة الشعبية الجديدة (يسار)، ونظمت وزارة الخارجية الألمانية قبل أسبوع لقاءً مع الباحثين لبحث تداعيات الانتخابات الفرنسية.