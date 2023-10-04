دول أوروبية تتوصل لاتفاق حول إصلاح نظام الهجرة

توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، اليوم الأربعاء في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل المقررة، يوم الجمعة المقبل في غرناطة بإسبانيا.

ويهدف القانون الذي تتم مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين عامي 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.

وسيتعين الآن التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي.