إصابات في اشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيا في أمهرة

اشتبك الجيش الإثيوبي، الأربعاء، مع مسلحين من ميليشيا في منطقة أمهرة، في تصعيد لنزاع بين جانبين كانا حليفين في السابق. ونقلت "رويترز" عن طبيب أن الاشتباكات تسببت في إصابة أكثر من 10 أشخاص.

وكانت ميليشيا "فانو"، التي تعمل بشكل متقطع دون هيكل قيادة محدد، قد ناصرت القوات الاتحادية في حرب أهلية استمرت لعامين بمنطقة تيغراي المجاورة وانتهت تشرين الثاني/ نوفمبر، لكن العلاقات توترت بسبب ما يقول البعض في المنطقة إنه تجاهل من الحكومة الإثيوبية للأمن في أمهرة.

وقال طبيب وشرطي للوكالة إن مسلحين من "فانو" اشتبكوا مع جنود من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية بالقرب من بلدة ديبري تابور الثلاثاء والأربعاء. وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما لأسباب أمنية، فيما لم تعلق الحكومة الاتحادية الإثيوبية وسلطات أمهرة على الأنباء.

وقال الطبيب إن المستشفى استقبل ثلاثة إصاباتهم خطيرة وعشرة مصابين بجروح طفيفة، بما في ذلك إصابات بأعيرة نارية وأسلحة ثقيلة.

وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه إن القتال اندلع قبل عدة أيام عندما شن الجيش عملية لإجبار مسلحي "فانو" على الخروج من كوبو ومناطق أخرى.