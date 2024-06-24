إيران.. بزشكيان يتقدم على قاليباف وجليلي في أحدث استطلاع

أظهرت نتائج استطلاع جديدة في إيران، الاثنين، تقدم المرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية مسعود بزشكيان، أمام اثنين من أبرز منافسيه المتشددين محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي.

وذكر مركز استطلاع رأي الطلاب الإيرانيين (ISPA)، أن نتائج موجة جديدة أجراها خلال اليومين الماضيين، بمشاركة 4057 شخصًا من جميع أنحاء البلاد، أظهرت تقدم بزشكيان.

وبلغت نسبة المشاركة المؤكدة 43.9% في الاستطلاع الحالي، مقارنة بـ42.5% في الاستطلاع السابق، مشيرًا إلى أنه "من المتوقع أن يتغير تجاه مشاركة الناس خلال هذا الأسبوع وحتى يوم الانتخابات".

وأوضح المركز أن "هذا التغيير يمر باتجاه تصاعدي بالنسبة لبزشكيان، الذي ارتفعت حصته التصويتية من 19.8% في الاستطلاع السابق، إلى 24.4% في الاستطلاع الحالي، وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة أصوات المرشحين الآخرين، جليلي وقاليباف، وانخفضت حصة جليلي من 26.2% إلى 24% في الاستطلاع الحالي، وهذا الانخفاض شمل قاليباف، الذي انخفضت أصواته من 19% إلى 14.7% في هذا الاستطلاع".