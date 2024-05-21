بعد اتهامات ظريف.. أوستن يرد على مزاعم تورط واشنطن بمقتل رئيسي

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الاثنين، أن الولايات المتحدة ليست متورطة بأي شكل في مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

يأتي ذلك بعد اتهامات إيرانية صريحة وجهها وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف لواشنطن، محملاً إياها المسؤولية عن إسقاط الطائرة الرئاسية.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد قتل مع وزير خارجيته و7 مسؤولين آخرين بعد تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم فوق محافظة "أذربيجان الشرقية".

وقال أوستن، في مؤتمر افتراضي عقدته مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية: "لم يكن للولايات المتحدة دور تلعبه في هذا الحادث. هذه حقيقة واضحة وبسيطة".

وردّ أوستن على الاتهامات الإيرانية قائلاً: "لن أتكهن بما سيقولونه، وما الذي سيلومونه. مرة أخرى، يتعين عليهم إجراء تحقيق لمعرفة سبب الحادث".

وتابع: "يمكن أن يكون هناك عدد من الأشياء، عطل ميكانيكي، خطأ طيار، سمها ما شئت".

ووصف تحطم المروحية بأنه "مؤسف للغاية"، رافضاً الحديث عن وضع القوات الأمريكية وعمّا إذا كانت ستحدث عليها تغييرات من عدمه بعد الحادث.