بسبب مؤيدين للفلسطينيين.. أستراليا تحذر من "أعمال عنف انتهازية"

حذَّر المدير العام لوكالة الاستخبارات الداخلية الأسترالية، اليوم الخميس، من احتمال وقوع أعمال عنف انتهازية، وطالب بالهدوء مع تصاعد التوترات قبل احتجاج مزمع تأييدًا للفلسطينيين ردًّا على الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مايك بيرجيس، في بيان علني نادر، إن من المرجح أن تستمر الاحتجاجات والمسيرات في أعقاب هجوم حماس، معبرًا عن استمرار شعوره بالقلق من احتمال وقوع أعمال عنف انتهازية.

وأضاف: "في هذا السياق، من المهم أن تأخذ جميع الأطراف في الاعتبار الآثار المترتبة على الترابط الاجتماعي عند الإدلاء بتصريحات عامة".

وأردف بيرجيس قائلًا: "الكلمات مهمة. ترى وكالة الاستخبارات الداخلية الأسترالية أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين اللغة الملتهبة وإثارة توترات مجتمعية".