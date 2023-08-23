"تشانغ".. جاسوس صيني استخدم "LinkedIn" لتجنيد بريطانيين

كشف تحقيق أجرته صحيفة "التايمز" البريطانية أن جاسوسًا صينيًا يحمل الاسم المستعار "روبن تشانغ" استخدم ملفات تعريف LinkedIn، خمس سنوات على الأقل؛ للوصول إلى أسرار بريطانية مقابل مبالغ كبيرة.

وقالت الصحيفة إن ضابط المخابرات في وكالة التجسس الرئيسية في بكين أنشأ شركات أمنية ومواقع إلكترونية مزيفة؛ لتعزيز مصداقيته على موقع التواصل المهني الأكبر في العالم.

وأوضحت أن الجاسوس كان يستهدف مسؤولي الأمن وموظفي الخدمة المدنية والعلماء والأكاديميين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية أو تكنولوجيا حساسة تجاريًا.

وأشارت إلى أن أجهزة الأمن الغربية تعتقد أن عميل الاستخبارات الصيني "تشانغ" كان يعمل بالكامل تقريبًا من مكتب، وربما من مقر وزارة أمن الدولة الصينية في بكين.