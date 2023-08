"تشانغ".. جاسوس صيني استخدم "LinkedIn" لتجنيد بريطانيين

وعلى إثر ذلك، ذكرت صحيفة "التايمز" بأن هيئة الأمن الوقائي الوطنية (NPSA)، ذراع الأمن الوقائي لجهاز "M15"، أنتجت تطبيقًا تم تطويره بالتعاون مع علماء السلوك؛ لمساعدة المسؤولين الحكوميين والمقاولين العسكريين والمتخصصين في التكنولوجيا وغيرهم من الأهداف المحتملة للدول المعادية، للتعرف على الملفات الشخصية المزيفة والجواسيس الأجانب والجهات الفاعلة الخبيثة.

وقالت الصحيفة إن التطبيق، وهو جزء من حملة "Think before you link" التي تم إطلاقها عبر الخدمة المدنية، يساعد المستخدمين أيضًا على تقييم مدى صحة الملفات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، مثل "LinkedIn" التي تستخدمها الصين لمهاجمة المصالح البريطانية، وفقًا للدور الوظيفي المزعوم للأفراد والشركة.

وأضافت الصحيفة بأن جهاز "M15" كان سباقًا بشأن إثارة المخاوف حول الدول المعادية، حيث حذر كين ماكالوم، المدير العام للجهاز، من أن أكثر من 10 آلاف مسؤول بريطاني ومواطنين آخرين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية أو حساسة قد تم استهدافهم للتجنيد من قبل دول معادية.

كما حذر "ماكالوم" من أن الجامعات كانت أهدافا جاذبة للتجسس والتلاعب، حيث قارن السباق العلمي العالمي بالحرب الباردة.

وقال إن الجهات المعادية تسرق الأبحاث البريطانية بشكل منتظم ومحبط، وحث الطلاب على توخي الحذر الشديد لتجنب نقل الأسرار إلى الصين وروسيا وإيران.

المصدر: صحيفة "التايمز".