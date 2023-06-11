ليبرمان يكشف عن شَرطه للتحالف مع نتنياهو

وكتب ليبرمان في تغريدة على تويتر "لقد قلت مرات لا تحصى أن دولة إسرائيل بحاجة حاليًّا إلى تحالف صهيوني وليبرالي، بما في ذلك حزب الليكود ودون الأحزاب الدينية "شاس" و "يهوديت هتوراة"، واليمينية المتطرفة "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، و"عوتسما يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير، وإذا كان نتنياهو على استعداد للتخلي عن شركائه الطبيعيين، سأعمل بكل قوتي من أجل إقامة تحالف صهيوني وليبرالي بأجندة واضحة، يعمل على تأسيس الدستور والفصل بين الدين والدولة".

وبحسب موقع "واللا" العبري، يخشى حزب "يسرائيل بيتينو"، من أن تؤدي المحادثات في مقر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ في الأسابيع المقبلة، إلى اتفاقات بين الائتلاف الحكومي وممثلي حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد، والتي ستسمح بعودة رئيس حزب "شاس" الديني، أرييه درعي إلى طاولة الحكومة بحل قانوني أو آخر.

ويعتقد ليبرمان أن مثل هذه الخطوة ستقوي ائتلاف نتنياهو الحالي مع الأحزاب المتشددة واليمينية وتمنحه استقرارًا طويل الأمد، لذلك بدأ الحديث عن حكومة بديلة بقيادة نتنياهو مع شركاء آخرين.