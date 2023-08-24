تقرير: الجيش الإسرائيلي ينشئ وحدة "حريدية" متطرفة لأول مرة

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير لها، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وافقت مؤخراً على إنشاء وحدة تدعا "نحشون" تابعة لحرس الحدود الإسرائيلي، تضم متشددين يهودا.

وجاء في التقرير، أن منتسبي الوحدة سيكونون من خريجي الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي والوحدات القتالية التي تضم في صفوفها قدامى المحاربين من الوسطين الحريدي والديني المتطرفين.

وأوضحت معاريف، أن هذه الوحدة ستقوم بمهمات أمنية متعددة منها حراسة المنطقة المحيطة بالقدس وبيت لحم و"قبة راحيل" المعروفة بـ "مسجد بلال"، والتي أصبحت بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967 قلعة عسكرية ودينية يهودية.