صحيفة: زيلينسكي يأسف ‭"‬لاضطراره إلى إقناع ألمانيا‭"‬ بمساعدة أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني إنه يشعر بالامتنان لأن ألمانيا أرسلت أنظمة دفاع جوي من طراز إيريس-تي، مضيفا أنها أنقذت الأرواح، لكن الجدل حول إرسال الدبابات أعاد العلاقة إلى "مرحلة صعبة".

وحتى قبل قرار ألمانيا في أواخر يناير كانون الثاني بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، كانت ألمانيا ثاني أكبر مانح للمعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، بحسب معهد كيل للاقتصاد العالمي.

لكن الوقت المستغرق في اتخاذ قرارات بشأن إرسال المعدات، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي إيريس-تي ومركبات المشاة القتالية من طراز ماردر، أثار انتقادات من بعض الحلفاء.