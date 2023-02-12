ترجيحات أمنية بأن الأجسام الطائرة فوق أمريكا وكندا "مناطيد"

قال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي في مقابلة مع محطة "إيه.بي.سي" التلفزيونية اليوم الأحد إن مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين يعتقدون أن الأجسام الطائرة التي أُسقطت فوق أمريكا وكندا كانت مناطيد.

وتابع شومر: "يمكنكم الاطمئنان من أنه إذا كانت أي مصالح أمريكية يكون فيها الناس عُرضة للخطر فسيتخذون الإجراء المناسب".

وأضاف: "إن الجسمين اللذين تم إسقاطهما يومي الجمعة وأمس السبت كانا أصغر من المنطاد الأول الذي جاب المجال الجوي الأمريكي وأُسقط فوق ولاية ساوث كارولاينا السبت الماضي.

وفي أوتاوا قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم إن الفرق تبحث عن الجسم الأسطواني الذي أسقطته مقاتلة أمريكية فوق يوكون بناء على أوامره قبل يوم، وذلك ليتسنى للفرق تحليله ومعرفة المزيد عن أغراضه.

وأضاف ترودو للصحفيين، قبل أن يغادر إلى فعالية كان مخططا لها مسبقا لجمع الأموال في يوكون: "تعمل فرق البحث على الأرض، وتتطلع إلى العثور على الجسم وتحليله".

وأردف: "أمور كثيرة نحتاج لمعرفتها، ذلك سبب كون تحليل هذا الجسم مهما للغاية".