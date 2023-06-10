غوتيريش يتحدى البرهان.. فولكر باق كمبعوث للأمم المتحدة إلى السودان
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، أن اعتبار الحكومة السودانية موفد المنظمة الدولية شخصا "غير مرغوب فيه" "يتنافى" ومبادئ الأمم المتحدة و"لا يمكن تطبيقه"، لافتًا إلى أن صفة الألماني فولكر بيرتس "لم تتبدل".
وقال ستيفان دوغاريك إن "صفة السيد بيرتس لم تتبدل راهنا ويبقى موقف الأمين العام كما عبر عنه أمام مجلس الأمن، الأسبوع الفائت"، في إشارة إلى "الثقة المطلقة" التي عبر عنها أنطونيو غوتيريش تكرارًا حيال موفده إلى السودان.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان طلب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش اختيار بديل لمبعوثه الخاص في السودان فولكر بيرتس.