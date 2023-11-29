استفتاء تشاد.. مسار دستوري أم تعزيز لسلطات محمد ديبي؟

تواجه عملية الانتقال الديمقراطي في تشاد معيقات سياسية وتشريعية تهدد بتعثر العملية برمتها أو حتى بانهيارها، وسط تحذيرات من استمرار السلطات العسكرية الحاكمة بشكل انتقالي لتصبح سلطات دائمة.

وقبل أقل من 3 أسابيع من إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، تبدو البلاد غارقة في حالة من الشك وعدم الوضوح، فالمخاطر كبيرة والتوترات تتصاعد والعواقب المحتملة على مستقبل تشاد تبدو كبيرة وفق ما يؤكده متابعون للشأن السياسي في البلاد.

وبحسب متابعين، فإنّ أولى الصعوبات تكمن في أن الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، لا يختلف كثيرا عن الدستور السابق، الذي عزز بالفعل سلطات مهمة في يد رئيس الدولة.

وفي هذا البلد الأفريقي الفقير والمعقد، يطالب أنصار "نعم"، المصطفون خلف السلطة القائمة، بالحفاظ على دولة وحدوية، فيما يؤيّد الرافضون لمشروع الدستور، الفيدرالية، وهي مسار بديل يمكن أن يجلب ديناميكية جديدة للهيكل الحكومي.

أمّا النقطة الثانية المثيرة للجدل في مسار الاستفتاء على الدستور، فهي أنّ الناخبين لن يصوتوا على شكل الدولة فقط، بل وأيضاً استمرارية الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، الرئيس الانتقالي الحالي في منصبه.

ويبدي البعض مخاوفه من أنّ هذا التصويت يشير إلى الرغبة في إدامة "سلالة" حكمت البلاد لمدة 30 عاما، منذ وصول والده إدريس ديبي إتنو إلى السلطة في عام 1990.

ويُدعى أكثر من 8.3 مليون تشادي، من إجمالي عدد السكان البالغ 18 مليون نسمة، للمشاركة في هذا الاستفتاء، فيما تبدو البلاد مقسمة بين شمال صحراوي وأغلبية سكانية مسلمة تهيمن على السلطة لأكثر من 40 عامًا، وجنوب أكثر خصوبة تسكنه أغلبية مسيحية، وهي واحدة من أقل البلدان نموًا في العالم وفقًا لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية، كما أنها تحتل المرتبة 167 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

واتسمت عملية الانتقال السياسي في تشاد بسلسلة من التقلبات والمنعطفات، وفي نيسان/أبريل 2021، أعلن المجلس العسكري المؤلف من 15 جنرالا، الجنرال محمد ديبي نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي، رئيسا انتقاليا بعد وفاة والده على الجبهة.

ووعد الرئيس الانتقالي حينها بإعادة السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات "حرة" بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، دون الترشح لمنصب الرئاسة، وهو ما لم يحصل حتى الساعة.