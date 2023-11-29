استفتاء تشاد.. مسار دستوري أم تعزيز لسلطات محمد ديبي؟
تواجه عملية الانتقال الديمقراطي في تشاد معيقات سياسية وتشريعية تهدد بتعثر العملية برمتها أو حتى بانهيارها، وسط تحذيرات من استمرار السلطات العسكرية الحاكمة بشكل انتقالي لتصبح سلطات دائمة.
وقبل أقل من 3 أسابيع من إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، تبدو البلاد غارقة في حالة من الشك وعدم الوضوح، فالمخاطر كبيرة والتوترات تتصاعد والعواقب المحتملة على مستقبل تشاد تبدو كبيرة وفق ما يؤكده متابعون للشأن السياسي في البلاد.
وبحسب متابعين، فإنّ أولى الصعوبات تكمن في أن الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، لا يختلف كثيرا عن الدستور السابق، الذي عزز بالفعل سلطات مهمة في يد رئيس الدولة.
وفي هذا البلد الأفريقي الفقير والمعقد، يطالب أنصار "نعم"، المصطفون خلف السلطة القائمة، بالحفاظ على دولة وحدوية، فيما يؤيّد الرافضون لمشروع الدستور، الفيدرالية، وهي مسار بديل يمكن أن يجلب ديناميكية جديدة للهيكل الحكومي.
أمّا النقطة الثانية المثيرة للجدل في مسار الاستفتاء على الدستور، فهي أنّ الناخبين لن يصوتوا على شكل الدولة فقط، بل وأيضاً استمرارية الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، الرئيس الانتقالي الحالي في منصبه.
ويبدي البعض مخاوفه من أنّ هذا التصويت يشير إلى الرغبة في إدامة "سلالة" حكمت البلاد لمدة 30 عاما، منذ وصول والده إدريس ديبي إتنو إلى السلطة في عام 1990.
ويُدعى أكثر من 8.3 مليون تشادي، من إجمالي عدد السكان البالغ 18 مليون نسمة، للمشاركة في هذا الاستفتاء، فيما تبدو البلاد مقسمة بين شمال صحراوي وأغلبية سكانية مسلمة تهيمن على السلطة لأكثر من 40 عامًا، وجنوب أكثر خصوبة تسكنه أغلبية مسيحية، وهي واحدة من أقل البلدان نموًا في العالم وفقًا لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية، كما أنها تحتل المرتبة 167 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
واتسمت عملية الانتقال السياسي في تشاد بسلسلة من التقلبات والمنعطفات، وفي نيسان/أبريل 2021، أعلن المجلس العسكري المؤلف من 15 جنرالا، الجنرال محمد ديبي نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي، رئيسا انتقاليا بعد وفاة والده على الجبهة.
ووعد الرئيس الانتقالي حينها بإعادة السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات "حرة" بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، دون الترشح لمنصب الرئاسة، وهو ما لم يحصل حتى الساعة.
"مسرحية تنكرية"
وبعد انقضاء مدة 18 شهرا، مدد محمد ديبي الفترة الانتقالية لمدة عامين، مستندا إلى توصيات "الحوار الوطني" الذي قاطعته أغلبية قوى المعارضة وأقوى الجماعات المتمردة.
وبالإضافة إلى ذلك، قرر الجنرال محمد ديبي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، واستبدل زيه العسكري بملابس مدنية، وهو ما أثار انتقادات معارضيه.
وتصف المعارضة التشادية والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية هذا التحول بأنه "مسرحية تنكرية"، وبحسب توصيفهم فإنّ ما يجري هو "عملية انتخابية منفردة" تهدف إلى تعزيز السلطة الحاكمة بدلاً من إعادتها إلى المدنيين.
وقد عزز القمع الدموي لمظاهرة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022، والذي قُتل خلاله مئات المتظاهرين على يد قوات الأمن، مناخ عدم الثقة تجاه السلطة القائمة.
وتدعو أحزاب المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء، ووصفته بأنه "تمكين لنظام الأسرة الحاكمة"، ومن المخاوف الرئيسة لدى المعارضة تكميم الأفواه والتضييق على الأصوات المعارضة، وقد تم حظر أي مظاهرة معادية للسلطة بشكل منهجي لمدة عام، باستثناء مظاهرة أحد المعارضين الرئيسين وهو سوسيس ماسرا، الذي عاد من المنفى بعد التوقيع على "اتفاق المصالحة" مع محمد ديبي.
وأصبحت التوترات واضحة مع اقتراب موعد الاستفتاء، ولا تزال المخاوف بشأن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية قائمة.
وأعربت منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش عن مخاوفها بشأن "محاولة الحد من المعارضة السياسية قبل الاستفتاء"، وتحذر المنظمات الحقوقية من خطر أن يؤدي الاستفتاء إلى تحويل الحكومة الانتقالية إلى حكومة دائمة.
وتقف تشاد اليوم عند مفترق طرق حاسم في تاريخها السياسي، ويمثل الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في 17 كانون الأول/ديسمبر لحظة فاصلة يمكن أن تشكل مستقبل البلاد لسنوات قادمة.