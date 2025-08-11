خبير روسي يكتب لـ"إرم نيوز": قمة بوتين وترامب ترسم مستقبل حرب أوكرانيا

رأى الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للتحليل السياسي والتنبؤات "ديبيتس" دينيس كوركودينوف أن القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، منتصف الشهر الجاري، قد ترسم مستقبل الحرب في أوكرانيا، متطرقا إلى 3 سيناريوهات مطروحة على الطاولة.

وقال كوركودينوف في مقال خاص لـ"إرم نيوز"، إنه قبل أيام من اللقاء المقرر في 15 أغسطس بمدينة أنكوريج، تعيش واشنطن حالة من الحراك الدبلوماسي المحموم، وسط رهانات يصفها مراقبون بأنها توازي أزمة الصواريخ الكوبية في خطورتها، فقد فتح دونالد ترامب، بإعلانه العلني عن فكرة "التبادل الإقليمي" بين موسكو وكييف، الباب أمام نقاش علني حول تقسيم أوكرانيا بعد الحرب، في تحول جذري عن نهج إدارة جو بايدن، بحسب ما أورده الخبير الروسي.

ونقل الخبير الروسي عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف قد حمل بالفعل شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البيت الأبيض، والتي تشمل: الاعتراف بضم القرم وكامل إقليم دونباس، حياد أوكرانيا الدستوري، ورفع العقوبات.

وهي مطالب وصفها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، بأنها "غير مقبولة دون تعديلات جوهرية" خلال الإيجاز الصحفي الأخير.

قرارات وراء ظهر كييف

وشعوراً بتهديد مصالحها، يقول الخبير في مقاله، إن القوى الأوروبية أقدمت على خطوة غير مسبوقة؛ إذ أصدر قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا بياناً مشتركاً يؤكد "رفض أي قرارات تُتخذ من وراء ظهر كييف".

وتابع كوركودينوف: "لكن مصادر أوروبية في بروكسل أقرت بأن نجاح هذه الدول في الضغط على ترامب قد تكون محدودة، خاصة بعد تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على النفط الروسي".

هذا الحوار الثنائي بين واشنطن وموسكو، مع استبعاد أوكرانيا، بحسب مقال الخبير الروسي، أثار غضب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي وصف هذه الطروحات في خطاب عاطفي يوم 10 أغسطس بأنها "حلول ميتة منذ الولادة".

شعبية ترامب في أوكرانيا

مفارقة لافتة أظهرتها استطلاعات "غالوب"، حيث هبطت شعبية إدارة ترامب في أوكرانيا إلى 16% فقط -أدنى مستوى تسجله الولايات المتحدة خلال سنوات الحرب الثلاث-.

وحذرت دراسة لمؤسسة "راند" في مايو الماضي من أن المفاوضات مهددة بالانهيار بسبب "المعضلة الإقليمية": فروسيا تطالب بالاعتراف القانوني بسيطرتها على 20% من الأراضي الأوكرانية، فيما تصر كييف على حدود 1991.

بوتين يرفض الخيار الأمريكي

وقال الخبير الروسي، إن الخيار الذي بحثته الخارجية الأمريكية، والقائم على تثبيت خطوط التماس مؤقتاً مع تأجيل البتّ في الوضع النهائي لمدة 5 إلى 10 سنوات، هو مرفوض من بوتين، الذي يراه "استسلاماً لنصر غير مكتمل"، ومن زيلينسكي، الذي يعتبره أنصاره "خيانة وطنية".

وتبقى الحقائق الميدانية حاسمة: إذ تشير "راند" إلى أن مزيج الطائرات المسيّرة، والاستطلاع الفضائي، والصواريخ الدقيقة، منح المهاجمين تفوقاً غير مسبوق مكّن موسكو من تثبيت مكاسبها بأقل المخاطر.

معاهدة "ستارت"

ويكتب خبراء "راند" صامويل شاراب، وكينغستون رايف، أن تجديد معاهدة "ستارت" الجديدة (ستارت-3) هو المجال الوحيد الذي يمكن لواشنطن وموسكو تحقيق تقدم سريع فيه.

بوتين، خلافاً لخطابه العام الماضي، خفف موقفه وتخلى عن مطلب وقف المساعدات العسكرية لكييف كشرط مسبق لمحادثات نزع السلاح النووي.

أما ترامب، فيرى في إحياء المعاهدة فرصة لتنفيذ وعده الانتخابي بـ"نزع السلاح النووي على نطاق واسع" وتوجيه الموارد نحو احتواء الصين.

ويلفت الخبير الروسي النظر إلى تشاؤم مؤسسة "كارنيغي"؛ إذ تشير تاتيانا ستانوفايا إلى أن موسكو ستربط أي تنازلات في "ستارت" باعتراف بوجود مناطق نفوذ، أهمها تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى "الناتو".

وتعاني الصناعات الدفاعية الغربية، بحسب "راند"، من أزمة هيكلية: مخزونات قذائف 155 ملم وصواريخ "هيمارس" و"جافلين" تتناقص، والخلافات حول المعايير تعرقل زيادة الإنتاج بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وفي خطوة لافتة، نقلت بولندا ودول البلطيق – في تحدٍ لموقف البيت الأبيض – طائرات "إف-16" إلى كييف سراً، في مؤشر على اليأس وسط الهجوم الروسي قرب خاركيف.

تراجع معنويات أوكرانيا

يتزامن هذا الشرخ داخل "الناتو" مع تراجع المعنويات في أوكرانيا؛ ففي حين أيد 73% مواصلة القتال "حتى النصر" عام 2022، فإن 69% الآن يفضلون المفاوضات الفورية، كما هبطت شعبية زيلينسكي إلى 17% وسط احتجاجات على التعبئة العسكرية.

وبحسب الخبير الروسي كوركودينوف، تتراوح السيناريوهات التي تدرسها مراكز الأبحاث بين التفاؤل الحذر والتوقعات الكارثية:

1. "الخيار الكوري": تجميد الصراع على طول خط خاركيف – زابوريجيا، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح تحت إشراف أمريكي، مع احتفاظ روسيا بالقرم ودونباس من دون اعتراف دولي. تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية على "النموذج الفنلندي" وفرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. تُرفع العقوبات جزئياً عن البنوك الزراعية وصادرات الأسمدة.

2. "الفخ البوسني": فدرلة تمنح دونباس حكماً ذاتياً تحت وصاية أممية، بما يسمح للكرملين بإعلان النصر، لكنه يخلق صراعاً مجمداً مع مخاطر تجدد القتال. وزارة الخارجية الأمريكية لا تفكر بهذا السيناريو إلا إذا انسحبت القوات الروسية كلياً من خيرسون وزابوريجيا.

3. "الفشل الكارثي": انهيار المحادثات، وفرض رسوم على النفط، وارتفاع الأسعار إلى 130 دولاراً للبرميل، وشنّ ضربات "إف-16" على روستوف-نا-دونو، تليها هجمات روسية على مراكز لوجستية في بولندا. "راند" تقدّر احتمال هذا السيناريو بـ15% لكنها تحذر من أن "استنزاف الموارد يعزز دور العامل البشري في اتخاذ القرارات المصيرية".

خسائر إقليمية أو انهيار أوكرانيا

وأشار البروفيسور روبرت إنغلش من جامعة جنوب كاليفورنيا إلى مفارقة مأساوية: "ترامب، الذي هدد زيلينسكي عام 2019 بقطع المساعدات، يضطر اليوم لإقناعه بقبول خسائر إقليمية – لأن البديل سيكون انهيار الدولة الأوكرانية بحلول 2030 بسبب التراجع الديموغرافي".

وبحسب تقديراته، قد يتقلص عدد سكان أوكرانيا إلى 15 مليوناً بحلول نهاية القرن حتى في حال تحقيق النصر – وهي نتائج لا يمكن لأي "خطة مارشال" تعويضها.

ويبقى السؤال الأهم في القمة المقبلة هو مسألة الثقة. فموسكو تتذكر ما تصفه بـ"خيانة اتفاقات مينسك"، وكييف تستحضر ضمانات مذكرة بودابست عام 1994، فيما يخشى الاتحاد الأوروبي أن يضحي ترامب بأوكرانيا من أجل صفقة مع بوتين.

"لعبة صفرية"

وكما لخّص السفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا ويليام تايلور: "اجتماع أنكوريج ليس حواراً بين طرفين متكافئين، بل لعبة صفرية: فوز بوتين (شرعنة الضم) يعني تلقائياً خسارة ترامب (الإضرار بصورة القائد القوي)".

الأسابيع المقبلة ستكشف ما إذا كانت أمريكا قادرة على البقاء وسيطاً من دون أن تتحول إلى رهينة لـ"الخطوط الحمراء" للآخرين.