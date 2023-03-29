"الغارديان" تقر بتورط مؤسسها في تجارة العبيد

وقالت مؤسسة "Scott Trust"، مالكة الصحيفة، إنها "تتوقع استثمار أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني (12.3 مليون دولار)، مع تخصيص الملايين خصيصًا للمجتمعات المتحدرة المرتبطة بمؤسسي الصحيفة في القرن التاسع عشر".

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته الثلاثاء، إلى أن المشروع يأتي عقب بحث أكاديمي مستقل تم إجراؤه في عام 2020 للتحقيق فيما إذا كان هناك أي صلة تاريخية بين أنشطة عبودية وجون إدوارد تايلور، الصحفي وتاجر القطن الذي أسس الصحيفة في عام 1821، ورجال الأعمال الآخرين في مدينة مانشستر الذين مولوا إنشاءها.

وكشف تقرير للمؤسسة أن تايلور وتسعة على الأقل من مؤيديه الأحد عشر، كانت لهم صلات بالعبودية، لا سيما من خلال صناعة النسيج.

وأوضحت أنه كان لتايلور روابط متعددة من خلال شراكات في شركة تصنيع القطن "أوكدن وتايلور"، وشركة تجارة القطن "شاتلوورث تايلور وشركاه"، التي استوردت كميات هائلة من القطن الخام الذي أنتجه المستعبدون في الأمريكتين.

ولفتت الصحيفة إلى أن باحثين من جامعتي "نوتنغهام" و"هال" تمكنوا من تحديد روابط تايلور بالمزارع في جزر البحر على طول ساحل ساوث كارولينا وجورجيا، بعد مراجعة كتاب فاتورة يوضح أن "شاتلوورث تايلور وشركاه" تلقت قطنًا من المنطقة، تضمن الأحرف الأولى وأسماء أصحاب المزارع والمستعبدين.

وذكرت أن أحد الممولين الأوائل لصحيفة "الغارديان"، هو تاجر الهند الغربية، السير جورج فيليبس، الذي شارك في ملكية مزرعة سكاكس للسكر في هانوفر بجامايكا.