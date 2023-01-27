جون كيربي
جون كيربي

البيت الأبيض: أمريكا قلقة للغاية حيال العنف الإسرائيلي الفلسطيني

رويترز
رويترز

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية حيال أعمال العنف التي وقعت، في الآونة الأخيرة، في إسرائيل والضفة الغربية.

الولايات المتحدة على علم بالتقارير الواردة من الضفة الغربية، وتأسف بشدة للخسائر في أرواح المدنيين.

وأضاف أن "واشنطن ترى أن هناك حاجة ملحة لأن توقف جميع الأطراف التصعيد في المنطقة".

جون كيربي
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وتابع كيربي، في إفادة صحفية إن "الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في عملية مكافحة إرهاب للقوات الإسرائيلية، وتأسف بشدة للخسائر في أرواح المدنيين"، وفق تعبيره.

فلسطين
الولايات المتحدة

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