البيت الأبيض: أمريكا قلقة للغاية حيال العنف الإسرائيلي الفلسطيني

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية حيال أعمال العنف التي وقعت، في الآونة الأخيرة، في إسرائيل والضفة الغربية.