فرنسي مسجون في إيران يبدأ إضرابًا جديدًا عن الطعام

بدأ الفرنسي بنجامان بريير، المعتقل في إيران منذ أيار/مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات، إضرابًا جديدًا عن الطعام في 28 كانون الثاني/يناير، وفق ما أعلنت شقيقته بلاندين بريير ومحاميه فيليب فالان، الاثنين.

وقالت شقيقة الشاب الفرنسي إن" خطوة بنجامان (...) هي السلاح الوحيد الذي يمكنه القتال به".

وأشار محاميه في بيان إلى أن بريير اعتقل "لقيامه بأعمال تجسس غير موجودة - في اعقاب محاكمة صورية أجراها الحرس الثوري"، مضيفًا أن موكله كان "ينتظر مراجعة محتملة لمحاكمته التعسفية، مدركاً أنه رهينة السياسات الإيرانية".