مؤسسات إيرانية تطالب أستراليا بتصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"

وجه اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، طالبته فيها تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أنشطة أنصار الحرس الثوري ونظام طهران في أستراليا.

جاء ذلك ردا على رسالة احتجاجية وجهتها "جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية"، التي تتكون من 26 منظمة مقيمة في أستراليا، على تصنيف كندا للحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

واعتبر بيان اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا هذه الجمعية داعمة للحرس الثوري والنظام الإيراني، إذ طالبت المنظمات الإيرانية في أستراليا، في فبراير/ شباط الماضي، بإنهاء العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، واتخاذ إجراءات ضد الدبلوماسيين والمنظمات وممثلي النظام الإيراني في أستراليا.