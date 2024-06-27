النيجر.. المجلس العسكري يجمد أرصدة محمد بازوم والمقربين منه

وتم تطبيق هذا الإجراء من العديد من البنوك، بما في ذلك بنك أوف أفريكا (BOA) وبنك إيكوبانك وسونيبانك، بناء على تعليمات من لجنة "كولدف" التي أنشأها الجيش لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والضريبية في أعقاب الانقلاب.

ومن بين هؤلاء بازوم نفسه وبناته والعديد من أقاربه. أما إبراهيم سعد، ابن شقيق الرئيس المخلوع ورئيس شركة بتروكو النيجر، وهي شركة مقاولات نفطية من الباطن، فقد تم تجميد أحد حساباته الشخصية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

بالإضافة إلى أسرته، يستهدف هذا الإجراء العديد من الوزراء السابقين والمقربين من رئيس الدولة السابق: رئيس وزرائه السابق أوهومودو محمدو، ورئيس دبلوماسيته السابق حسومي مسعودو، ونائبه السابق رئيس الأركان السابق عمر موسى، الذي جُمّدت حساباته في يناير/كانون الثاني، والرئيس السابق للهيئة العليا لتوطيد السلام، الجنرال أبو تركة.

كما فقد بعض أعضاء الحزب النيجيري من أجل الديمقراطية والاشتراكية (الحزب السياسي لمحمد بازوم ومحامادو إيسوفو)، الذين يعيشون في المنفى والذين دعموا الرئيس المخلوع، إمكانية الوصول إلى حساباتهم في النيجر.

كذلك أنجي شيكاراو بارو، عضو المكتب السياسي للحزب الوطني للدفاع عن الديمقراطية، وسفير النيجر السابق في فرنسا، آيشاتو بولاما كانيه، ففي أعقاب الانقلاب الذي وقع في يوليو 2023، جددت كانيه دعمها لمحمد بازوم. ورفضت ترك منصبها اعتقادًا منها أن المجلس العسكري لا يملك الشرعية لإقالتها.