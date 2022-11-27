الصين.. تظاهرات في ووهان وشنغهاي احتجاجًا على سياسة الإغلاق
تظاهر المئات مساء الأحد في مدينة ووهان بوسط الصين احتجاجا على القيود الصحية، بعد نحو ثلاثة أعوام من رصد أول إصابة بفيروس كورنا (كوفيد-19) على مستوى العالم في هذه المدينة.
وأظهرت مقاطع فيديو مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من موقعها الجغرافي، حشدا من السكان الغاضبين يتجمعون في هذه المدينة التي اكتشفت فيها أول إصابة بفيروس كورونا في كانون الأول/ ديسمبر 2019، علما أن مدنا صينية أخرى شهدت تظاهرات مماثلة.
كما تظاهر سكان في مدينة شنغهاي وطلاب جامعيون في بكين الأحد، ضد إجراءات الإغلاق الصارمة التي تطبق ضمن سياسة السلطات المثيرة للجدل "صفر كوفيد" منذ نحو ثلاث سنوات، وسط ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وكان صينيون قد تظاهروا الجمعة في ربوع البلاد، ما يجسد الغضب الشعبي من إجراءات الإغلاق في احتجاجات نادرة خرجت في إقليم شينجيانغ والعاصمة الصينية.
وعلى الرغم من اللقاحات العديدة المتاحة وخلافا للدول الأخرى في العالم، ما زالت الصين تفرض إجراءات عزل فور ظهور إصابات بما فيها حجر على الذين تثبت إصابتهم بالمرض في مراكز، واختبارات "بي سي آر" شبه يومية للدخول إلى الأماكن العامة.
وجرت تظاهرات متفرقة تخللت بعضها أعمال عنف في عدد من المدن في الأيام الأخيرة، بما في ذلك في أكبر مصنع لهواتف "آيفون" في العالم يقع في وسط مدينة تشنغتشو وتملكه شركة "فوكسكون" التايوانية العملاقة.
والأحد، سجّلت الصين 36506 إصابات بكوفيد، وهو رقم قياسي منذ بداية الجائحة، حتى لو أن هذا الرقم ضئيل بالنسبة لبلد كالصين يعد 1,4 مليار نسمة.