الصين.. تظاهرات في ووهان وشنغهاي احتجاجًا على سياسة الإغلاق

تظاهر المئات مساء الأحد في مدينة ووهان بوسط الصين احتجاجا على القيود الصحية، بعد نحو ثلاثة أعوام من رصد أول إصابة بفيروس كورنا (كوفيد-19) على مستوى العالم في هذه المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من موقعها الجغرافي، حشدا من السكان الغاضبين يتجمعون في هذه المدينة التي اكتشفت فيها أول إصابة بفيروس كورونا في كانون الأول/ ديسمبر 2019، علما أن مدنا صينية أخرى شهدت تظاهرات مماثلة.