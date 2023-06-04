آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع 22 على التوالي ‎‎

شارك آلاف الإسرائيليين السبت، في مظاهرات ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورفضا للتعديلات المزمع إجراؤها على القوانين القضائية للأسبوع الـ22 على التوالي.

وأفادت المعارضة الإسرائيلية، أن قرابة 90 ألف شخص، شاركوا في التظاهرة الرئيسية في ميدان " ككار" كابلان في مدينة تل أبيب.