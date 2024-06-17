تايلور سويفت .. "الصوت" الذي يخشاه ترامب

يطفو اسم المغنية والمؤثرة الأمريكية الشابة تايلور سويفت على السطح مع احتدام معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبدا أن هذا الاسم يثير مخاوف المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ويتصاعد دور المشاهير والمؤثرين في إدارة الحملة الانتخابية والسباق نحو البيت الأيض، لا سيما مع حملة التبرعات القياسية التي حظي بها الرئيس الحالي والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتتطلع حملة بايدن إلى توسيع دائرة المؤيدين من المشاهير، لا من الكهول الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة بل من فئة الشباب، لا سيما من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقع مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت في قلب اهتمامات حملة بايدن، بينما تؤكد مصادر قريبة من حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب أن المغنية الشابة هي أكثر ما يخشاه ترامب، بسبب تأثيرها الكبير على الشباب.

وكانت المغنية الشهيرة قد أيدت بايدن خلال الانتخابات الماضية سنة 2020.