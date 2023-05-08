بولندا وهنغاريا تعارضان إلغاء حفل "يوم أوروبا" بسبب بن غفير

ويأتي هذا القرار بسبب عدم رغبة بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، تقديم منصة لبن غفير لإلقاء خطاب له في الحفل، والذي تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي.

وأضافت البعثة أنه "سيتم الحفاظ على حدث يوم أوروبا الثقافي للجمهور الإسرائيلي، للاحتفال مع أصدقائنا وشركائنا في إسرائيل بالعلاقة الثنائية القوية والبناءة".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين شاركوا في لقاء السفراء، قولهم إن "جميع السفراء، باستثناء سفيري بولندا وهنغاريا، عارضوا مشاركة بن غفير في حفل الاستقبال".

واقترِح خلال اللقاء، تأجيل الحفل لعدة أيام، من أجل إعطاء الحكومة الإسرائيلية فرصة لإيفاد مندوب آخر غير بن غفير إلى الحفل، لكن السفراء تخوفوا من إصرار بن غفير على الحضور إلى الحفل.

وقال أحد المشاركين في لقاء السفراء للصحيفة، إنه "ما زال بإمكان بن غفير الإدلاء بتصريح لوسائل الإعلام، لكن لسنا ملزمين بمنحه منبرا محترما مع ميكروفون وأعلام".