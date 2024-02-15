إسرائيل تتهم جنوب أفريقيا بتمثيل حماس عبر محكمة العدل الدولية
اتهمت إسرائيل، الأربعاء، جنوب أفريقيا بالاستمرار في تمثيل وخدمة حركة حماس الفلسطينية، عبر محكمة العدل الدولية من خلال طلباتها التي تقدمها وكان آخرها الثلاثاء.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن أحدث طلب قدمته جنوب أفريقيا إلى المحكمة الدولية ضد هجوم إسرائيلي محتمل على رفح يخدم حركة حماس ويمثل محاولة لمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.
وطلبت جنوب أفريقيا، الثلاثاء، من محكمة العدل الدولية النظر في ما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين، بحسب "رويترز".
وقالت إسرائيل إنها تخطط لتوسيع هجومها البري إلى رفح، التي يلوذ بها أكثر من مليون فلسطيني هرباً من الهجوم الذي دمر معظم أنحاء قطاع غزة، منذ أن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال ليئور حياة المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تواصل جنوب أفريقيا تمثيل مصالح منظمة حماس الإرهابية وتحاول حرمان إسرائيل من الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها ومواطنيها".
وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة في قضية تقدمت بها جنوب أفريقيا.
وقال حياة في تصريحات على منصة إكس: "إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي، بما في ذلك تسهيل نقل المساعدات الإنسانية ومنع الإضرار بالأبرياء، بينما يندس إرهابيو حماس وسط السكان المدنيين في قطاع غزة ويحتجزون 134 رهينة".
ونفت إسرائيل جميع مزاعم الإبادة الجماعية المتعلقة بحربها ضد الحركة المسلحة وطلبت من المحكمة رفض القضية تماما قائلة إنها بلا أساس.
ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا والمتعلق بما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية في غزة. لكنها اعترفت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.