طالبان تحقق في تهديدات بالقتل استهدفت موظفات أفغانيات بالأمم المتحدة

تحقق حركة طالبان في تهديدات بالقتل وُصفت بالصريحة ضد عشرات النساء الأفغانيات العاملات لدى الأمم المتحدة، وفقًا لتقرير نُشر اليوم الأحد.

وفي أحدث إفادة لها حول أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، قالت بعثة الأمم المتحدة في البلاد إن عشرات الموظفات المحليات تعرضن في مايو/ أيار لتهديدات قتل مباشرة، أطلقها أفراد مجهولون على صلة بعملهن مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما)، وهيئات وبرامج وصناديق أخرى تابعة للأمم المتحدة "ما استدعى من المنظمة تنفيذ إجراءات مؤقتة لضمان سلامتهن"، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن طالبان أبلغت بعثة الأمم المتحدة بأن عناصرها ليسوا مسؤولين عن تلك التهديدات، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تباشر تحقيقًا في الأمر، وفق الوكالة الألمانية "د ب أ".

ولم تصدر السلطات الأفغانية، بما في ذلك وزارة الداخلية، أي تعليق فوري على التقرير أو التحقيق.

وكانت طالبان قد منعت النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ثم مددت الحظر ليشمل الأمم المتحدة بعد ستة أشهر، مهددة بإغلاق أي وكالات أو مؤسسات تواصل توظيف النساء.

وتقول وكالات الإغاثة إن طالبان عرقلت أو تدخلت في أنشطتها، وهي اتهامات تنفيها السلطات.