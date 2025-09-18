ترامب يربط فرض عقوبات أوروبية على الصين بإنهاء الصراع في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فرض عقوبات أو رسوم جمركية محتملة من قبل الدول الأوروبية على الصين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط الروسي، قد يساعد في إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، بُثت يوم الخميس: "لو قامت الدول الأوروبية، على سبيل المثال، بفرض عقوبات أو رسوم جمركية على الصين، أعتقد أن الصراع ربما سينتهي، لأن الصين هي بالتأكيد أكبر مستورد للنفط الروسي".

وكان مسؤولون أمريكيون قد حذروا بكين، في وقت سابق، من أن استمرار شراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية كبيرة عليها.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في ختام يومين من المحادثات التجارية الأمريكية الصينية في ستوكهولم، إن التشريع الذي يجيز لترامب فرض رسوم تصل إلى 500% على الدول التي تشتري النفط الروسي الخاضع للعقوبات، سيدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة لقطع عائدات روسيا من الطاقة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات من الهند، ردا على استمرارها في شراء النفط الروسي.

لكن السلطات في الصين والهند شددتا على أنهما ستسترشدان بمصالحهما الوطنية فيما يتعلق بسياسة أمن الطاقة، بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الدول التي تشتري موارد الطاقة الروسية.