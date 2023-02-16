أمريكا ترفض تأكيد تفاصيل حول مفاوضاتها مع إيران بشأن معتقلين وأموال مجمدة
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه ليس في وضع يسمح له بتأكيد التفاصيل التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للإفراج عن معتقلين أمريكيين في طهران مقابل رفع الحظر عن أموال إيرانية.
وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الأربعاء، نقلاً عن 4 مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة بايدن تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران بخصوص إمكانية تبادل السجناء من أجل ضمان إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المسجونين في إيران.
وذكر برايس في تصريحات صحفية حول تقرير شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "لست في وضع يسمح لي بتأكيد كل تفاصيل هذا التقرير، لكن جوهر هذا التقرير يظهر أننا ملتزمون باتخاذ أي إجراء من أجل حرية المواطنين الأمريكيين".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الجانبين يدرسان معادلة سبق مناقشتها في عام 2021 يمكن أن تشمل تبادلاَ محتملاً للمعتقلين ورفع الحظر عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية.
وقالت الشبكة الأمريكية: "إذا تعاونت إيران، فقد تتمكن من الإفراج عن مليارات الدولارات من أموالها التي تمت مصادرتها في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية".
وبحسب الشبكة، يمكن لإيران الحصول على أموالها، لكن لن يُسمح لها بصرفها إلا على شراء المواد الغذائية والأدوية والمواد الإنسانية.
وجرت محادثات ،الجمعة، بين وزيري خارجية قطر والولايات المتحدة في واشنطن بعد أسبوعين فقط من محادثات مماثلة بين وزير الخارجية القطري ونظيره الإيراني في طهران.
وعقب ذلك الاجتماع، قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحفي بطهران، إنه "كان يحمل رسالة من أمريكا إلى إيران".