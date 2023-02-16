أمريكا ترفض تأكيد تفاصيل حول مفاوضاتها مع إيران بشأن معتقلين وأموال مجمدة

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه ليس في وضع يسمح له بتأكيد التفاصيل التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للإفراج عن معتقلين أمريكيين في طهران مقابل رفع الحظر عن أموال إيرانية.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الأربعاء، نقلاً عن 4 مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة بايدن تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران بخصوص إمكانية تبادل السجناء من أجل ضمان إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المسجونين في إيران.

وذكر برايس في تصريحات صحفية حول تقرير شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "لست في وضع يسمح لي بتأكيد كل تفاصيل هذا التقرير، لكن جوهر هذا التقرير يظهر أننا ملتزمون باتخاذ أي إجراء من أجل حرية المواطنين الأمريكيين".