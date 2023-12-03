اليمين المتطرف في إيطاليا يطلق حملة "الهجوم الأسود" لتشديد قوانين الهجرة

تتهيأ 10 وفود من الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة لعقد لقاء في مدينة فلورنسا الإيطالية، بدعوة من رئيس حزب الرابطة ماتيو سالفيني ومجموعة الهوية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن تحضيرات لانتخابات البرلمان الأوروبي المرتقبة الربيع المقبل.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها إنّ الاجتماع يعد تجسيدًا لما وصفته بـ"الهجوم الأسود" الذي أطلقه سالفيني، ويأتي في وقت يشهد فيه اليمين المتطرف بأوروبا صعودًا لافتًا.

ومن المتوقع أن يصل حوالي 2000 مشارك إلى مدينة توسكان، لكن اثنين من الوزن الثقيل سيكونان غائبين، هما مارين لوبان رئيسة حزب التجمع الوطني في فرنسا، التي حلّ محلّها جوردان بارديلا، والهولندي خيرت فيلدرز الذي يناضل من أجل تشكيل ائتلاف حكومي، بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

واعتبرت إذاعة فرنسا الدولية أن اختيار فلورنسا، وهي إحدى المدن المهمة النادرة التي يديرها عمدة يساري، ومعقل أحمر في بلد يهيمن عليه اليمين واليمين المتطرف منذ أكثر من عام، هو استفزاز آخر من جانب ماتيو سالفيني، رئيس حزب الرابطة ونائب رئيس الوزراء.

وقال "سالفيني" إنه يفضل فلورنسا "لأنها تجسد صورة عصر النهضة الإيطالية في جميع أنحاء العالم"، في حين أن الهدف الرسمي للتجمع تحديد مشروع سياسي مشترك لـ "أوروبا أخرى"، مع وضع قيم الوطنية المبنية على الهوية في الصدارة، والتشديد على مناهضة الهجرة.

وعلى الرغم من أنّ "سالفيني" عضو في السلطة التنفيذية اليمينية، إلا أنّه لا يحظى بدعم في هذه المبادرة من فراتيلي ديتاليا، ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، ولا من حزب فورزا إيطاليا.

وتحرص رئيسة الحكومة الإيطالية، التي ينتمي حزبها إلى المجموعة الأوروبية من المحافظين والإصلاحيين، على النأي بنفسها عن "الرابطة" من خلال تبني موقف أكثر اعتدالاً.