قتلا طبيبًا بيطريًا وسرقا سيارته.. تفاصيل جديدة في هجوم أنقرة

وأضاف الموقع أن قوات الأمن التركية عثرت على جثمان الطبيب البيطري "بوزلوغان" ملقى في أرض خالية بضواحي قرية دفالي بمدينة قيصري.

وكان شخصان قد نفذا، صباح الأحد، هجومًا بقنبلة أمام مبانٍ تابعة للحكومة التركية في أنقرة؛ مما أدى إلى مقتلهما وإصابة اثنين من رجال الشرطة.

وفتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا في الهجوم الذي وصفته أنقرة بـ"الإرهابي"، فيما شهد محيط منطقة الانفجار انتشارًا أمنيًا مكثفًا.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن انتحاريين نفذا هجومًا بقنابل أمام المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة.

وأشار "قايا" إلى أن أحد منفذي الهجوم فجَّر نفسه، فيما تم تحييد المهاجم الآخر.

وكتب الوزير على منصة "إكس" في وقت لاحق، أن شرطيين أصيبا بجراح طفيفة في الحادث الذي وقع الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت غرينتش).

وذكر موقع "إيه.إن.إف نيوز" الإخباري المقرّب من حزب العمال الكردستاني، أن مجموعة تطلق على نفسها اسم "كتيبة الخالدون" وهي تابعة للحزب، نفذت التفجير في العاصمة التركية أنقرة، الأحد.