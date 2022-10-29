إيران تعقد أول محاكمة لمتهمين في الاحتجاجات بطهران

أعلنت هيئة العلاقات العامة للقضاء الإيراني، يوم السبت، عقد الجلسة الأولى للمحكمة التي تنظر في قضايا عدد من المتهمين في الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وقالت العلاقات العامة للقضاء إن الجلسة التي ترأسها القاضي المتشدد أبو القاسم صلواتي عقدت في المحكمة العامة والثورية بطهران، وبناءً على لائحة الاتهام الصادرة وجهت إلى شخصين تهمة "الإفساد في الأرض"، ووجهت إلى 3 أشخاص "المحاربة" واتهم شخص واحد بـ "معارضة الحكومة الإسلامية" في المحكمة.

وتهمة "الإفساد في الأرض والمحاربة" هي جريمة عقوبتها الإعدام وفق قانون العقوبات الإيراني.

وذكرت وكالة "ميزان نيوز" أن المتهم بالمحاربة شارك في إشعال النيران في جهاز عمومي بهدف تعكير صفو النظام العام والأمن الاجتماعي والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي للبلاد، وصنع مواد متفجرة مثل الزجاجات الحارقة لأغراض أمنية".

وأوضحت الوكالة أنه "تم حتى الآن توجيه لوائح اتهام إلى 25 قضية في محافظة كرمان جنوب إيران، و 89 لائحة اتهام في محافظة سمنان، و 119 لائحة اتهام في محافظة زنجان، و 105 لوائح اتهام في محافظة خوزستان، و 55 لائحة اتهام في محافظة قزوين، و110 لوائح اتهام في محافظة كردستان، و315 لائحة اتهام في محافظة طهران، وصدرت لائحة اتهام بحق 201 متهم في محافظة البرز على صلة بالاحتجاجات الأخيرة.

ومنذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، تشهد مدن إيران احتجاجات شعبية مناهضة للنظام على خلفية مقتل الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي الشرطة في طهران عقب اعتقالها نتيجة عدم التزامها بالحجاب الذي تفرضه السلطات.

وترفض السلطات القضائية والأمنية الإيرانية الكشف عن الأرقام الدقيقة لعدد القتلى والجرحى والمعتقلين من المتظاهرين.