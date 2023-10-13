روسيا تقصف بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا

قصفت قوات روسية بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا من البر والجو، اليوم الجمعة، في اليوم الرابع من قتال عنيف في أكبر هجوم للقوات الروسية منذ أشهر.

وقالت أوكرانيا إن قواتها ما زالت صامدة، لكن فيتالي باراباش رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا قال إن البلدة تتعرض لهجوم مستمر من الجو والمدفعية ومن أعداد كبيرة من القوات.

وقال باراباش في تصريحات نقلها التلفزيون: "المعارك مستمرة منذ أربعة أيام. شرسة ولا تتوقف في واقع الأمر... إنهم يطلقون النار بكل وسيلة لديهم".