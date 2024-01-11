تقرير يكشف أضرار دعوى جنوب أفريقيا بسمعة إسرائيل

من المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلستين تمهيديتين، ابتداءً من اليوم الخميس؛ للنظر في التهمة التي وجهتها جنوب أفريقيا إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما رفضت تل أبيب تلك الاتهامات، واصفةً إياها أنها "فظيعة ومنافية للمنطق".

ووفق تقرير لموقع "إكسيوس"، فإن "هذه القضية يمكن أن تُلحق أضراراً كبيرة بسمعة إسرائيل العالمية، وأن تكون سابقة قانونية"، لافتا أن "التقرير الذي قدمته جنوب أفريقيا يفيد بأن العملية الإسرائيلية العسكرية في غزة تمثل خرقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".

وتدعي مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية أن تصرفات إسرائيل "تنم عن إبادة جماعية؛ إذ إنها تستهدف تدمير عدد كبير من مساكن غزة، فضلاً عن الأذى الجسمي والعقلي وإخضاع السكان لظروف معيشية تهدف لتدميرهم جسمياً، فجميع تلك الأفعال تشكل مفهوم الإبادة الجماعية".