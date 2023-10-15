أمريكا تخشى "تصعيدًا إضافيًا" بين إسرائيل وحماس و"تدخلاً إيرانيًا" محتملاً

أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تخشى أن يشهد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس "تصعيدًا" إضافيًا، مُبديًا أيضًا خشية من "تدخل إيراني" محتمل.

وقال جيك سوليفان خلال مقابلة مع شبكة سي بي إس: "لا يمكننا أن نستبعد فرضية أن تتخذ إيران قرارًا بالتدخل مباشرة، بشكل أو بآخر، وعلينا أن نستعد لأي احتمال".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نبَّه، اليوم الأحد، من الدوحة إلى أنه "لا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع إذا شنت إسرائيل هجومًا برّيًا على قطاع غزة".

وقال "عبد اللهيان" في تصريحات نقلها بيان للخارجية الإيرانية: "إذا تواصلت هجمات النظام الصهيوني على السكان العُزَّل في غزة، فلا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع".

وتدعم إيران ماليًا وعسكريًا حركة "حماس" التي شنت هجومًا واسع النطاق على إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة.