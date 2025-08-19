بريطانيا: قادة أوروبيون يدرسون فرض عقوبات جديدة على بوتين

قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إن زعماء أوروبيين يدرسون فرض عقوبات إضافية لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار حملة أوسع نطاقا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقلته "رويترز".

وذكرت الحكومة أنّ ما يسمى بـ"تحالف الراغبين"، الذي اجتمع عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، اتفق على أن يجتمع مسؤولو فرق التخطيط التابعة له مع نظرائهم الأمريكيين في الأيام المقبلة للمضي قدما في خطط الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه من المستحيل أن تقبل روسيا بعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "حتى لو قبل بوتين".



