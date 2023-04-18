الأمم المتحدة: 34 مليون شخص تحت خط الفقر في أفغانستان

تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان خلال 3 سنوات ليبلغ 34 مليونًا في نهاية 2022، وفق ما أعلنت الثلاثاء الأمم المتحدة .

وحذرت الهيئة الدولية من تدهور الوضع الاقتصادي مع الإجراءات التي اتخذتها طالبان بحق النساء.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، تراجع الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20,7%، بحسب أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصدره الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن "هذه الصدمة غير المسبوقة جعلت أفغانستان من بين أفقر الدول في العالم".

بلغ عدد الأفغان الذين يعيشون تحت خط الفقر 34 مليونًا في نهاية 2022 مقابل 19 مليونًا في عام 2020، بحسب التقرير.

وتفتقر أفغانستان إلى بيانات إحصائية حديثة، لكن الأمم المتحدة تقدر عدد السكان بـ 40 مليونًا؛ مما يعني أن 85 بالمئة منهم يعيشون في فقر.

في عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 3,6 بالمئة، على ما قدرت الدراسة.

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، عبدالله الدردري، في بيان، "إن التدفق المنتظم للمساعدات الخارجية التي بلغت 3,7 مليار دولار في عام 2022، ساعد على تجنب الانهيار الكامل لأفغانستان"، محذراً من انخفاض هذه المساعدات لهذا العام.