مقتل 41 في غرق سفينة مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، اليوم الأربعاء، نقلًا عن روايات ناجين، أن 41 مهاجرًا لقوا حتفهم في غرق سفينة بالبحر المتوسط الأسبوع الماضي، قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقالت الوكالة، إن أربعة نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ، أنهم كانوا على متن قارب يحمل 45 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال.

وأفاد الناجون، بأن القارب انطلق صباح الخميس، من مدينة صفاقس في تونس وانقلب ثم غرق بعد بضع ساعات.

وقال الناجون، وهم ثلاثة رجال وامرأة من ساحل العاج وغينيا، إن سفينة شحن أنقذتهم ونقلتهم لاحقًا إلى زورق تابع لخفر السواحل الإيطالي.

ولم يرد خفر السواحل حتى الآن على طلب للتعليق.