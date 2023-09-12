وكالة: زعيم كوريا الشمالية غادر إلى روسيا بقطار خاص يوم الأحد

غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بيونغ يانغ، الأحد، في قطار، متوجهاً إلى روسيا، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما أفادت وسيلة إعلام رسمية في وقت مبكر الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم "غادر بالقطار بعد ظهر الأحد لزيارة روسيا الاتحادية". وقالت إن برفقة كيم كبار المسؤولين الحكوميين، وبينهم عدد من العسكريين.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية حرس الشرف العسكري وحشود من المواطنين يرتدون ملابس داكنة وفساتين ملونة ويلوحون بالزهور والأعلام أثناء صعوده إلى القطار الأخضر الداكن الذي يعتقد أنه مصفح ويحمل معدات متخصصة أخرى.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت إن رحلة كيم إلى روسيا والاجتماع مع بوتين ستكون زيارة تتناول الكثير من الموضوعات. وأشار بيسكوف إلى أن الموضوع الرئيسي للمحادثات سيكون العلاقات بين الدول المجاورة. وأضاف "سنواصل تعزيز صداقتنا".

ويعتقد الخبراء أن الاجتماع المرتقب في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي قد يركز على صفقة أسلحة، حيث يُعتقد أن بوتين يسعى للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية لاستخدامها في الحرب الروسية الأوكرانية.

ونفت كوريا الشمالية وروسيا أن هناك مفاوضات بينهما بشأن الأسلحة، لكن الولايات المتحدة قالت الأسبوع الماضي إن مثل هذه المحادثات تمضي قُدمًا بشكل نشط وحذَّرت من أنه سيكون من الخطأ أن يقدّم كيم أسلحة يمكن أن يستخدمها بوتين في أوكرانيا.