واشنطن تهدد شركات طيران مكسيكية بإجراءات عقابية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنها ستتخذ سلسلة من الإجراءات ضد المكسيك، بسبب قرارات ألغت فيها بعض الأماكن المخصصة لشركات الطيران الأمريكية، وإجبار شركات الشحن الأمريكية على نقل عملياتها في العاصمة مكسيكو سيتي.

وقال وزير النقل الأمريكي، شون دافي، في بيان، إن الوزارة قد ترفض طلبات الطيران من المكسيك إذا فشلت الحكومة المكسيكية في معالجة المخاوف الأمريكية بشأن القرارات المتخذة في عامي 2022 و2023.

كما تقترح الوزارة سحب حصانة مكافحة الاحتكار من مشروع "دلتا إيرلاينز" المشترك مع شركة "إيرومكسيكو"، لمعالجة القضايا التنافسية في السوق.

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وتُعد المكسيك الوجهة الدولية الأكثر شعبية بين مسافري شركات الطيران الأمريكية، بحسب "رويترز".

وقالت شركة "دلتا" إن وزارة النقل الأمريكية، إذا سحبت موافقتها، فإن ذلك "سيتسبب في ضرر كبير للمستهلكين المسافرين بين الولايات المتحدة والمكسيك، وكذلك الوظائف والمجتمعات المحلية والمنافسة عبر الحدود في الولايات المتحدة".

وذكرت وزارة النقل أن المكسيك لم تلتزم باتفاقية النقل الجوي الثنائية منذ عام 2022، عندما ألغت فجأة بعض الأماكن المخصصة، ثم أجبرت شركات الشحن الجوي الأمريكية على نقل عملياتها في عام 2023.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من وزارة النقل المكسيكية، أو من شركات الطيران المكسيكية الكبرى، بما في ذلك شركة "إيرومكسيكو".