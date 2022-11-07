إيران تعلن تفاصيل هجوم شيراز.. وتكشف هوية المنفذ وعدد المعتقلين

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، يوم الإثنين، اعتقالها 26 شخصا وصفتهم بـ"الإرهابيين" يحملون جنسيات 3 دول، على صلة بالهجوم المسلح الذي استهدف مرقدا شيعيا بمدينة شيراز في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

فيما كشفت الوزارة، أن منفذ الهجوم يحمل جنسية جمهورية طاجيكستان، واسمه "سبحان كمروني"، الملقب بـ"أبي عائشة".

وقالت الوزارة في بيان: "أدت سلسلة من التحقيقات والعمليات التي تم تنفيذها حتى الآن، إلى تحديد واعتقال جميع العملاء الذين قادوا وعملوا ودعموا ذلك العمل الإرهابي".

وأضاف البيان: "تم اعتقال عدد من العملاء الآخرين الذين دخلوا البلاد في عمليات مماثلة، وبهذه الطريقة تم حتى الآن اعتقال 26 (شخصا)، جميعهم ليسوا إيرانيين، حيث يحملون جنسيات جمهورية أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان".

وأشارت الوزارة إلى أن "العنصر الرئيس في توجيه وتنسيق العمليات داخل البلاد هو مواطن من جمهورية أذربيجان جاء من مطار حيدر علييف الدولي في باكو ودخل البلاد من الحدود الجوية لمطار الخميني".

وبينت أنه "بعد وصوله إلى طهران، أعلن هذا الشخص عن حضوره للعنصر التنسيقي في جمهورية أذربيجان، وقام على الفور بالاتصال بشبكة الرعايا الأجانب لتنظيم داعش عبر مقر عمليات تنظيم الدولة في أفغانستان وأبلغهم بوجوده في طهران".

وأشارت الوزارة إلى "وجود عنصر مساند في مسرح عملية الهجوم" على مرقد أحمد بن موسى الكاظم المعروف بـ"شاه جراغ" بمدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

وقالت: "العنصر المساند في مسرح العملية في شيراز أفغاني يدعى محمد رامز رشيدي، ويلقب بأبو بصير، أما مطلق النار على الزوار داخل المرقد اسمه "سبحان كمروني" يلقب بـ"أبو عائشة" وكان من مواطني طاجيكستان.

وأضافت: "تمت ملاحقة المذكورين واعتقالهم في محافظات فارس وطهران والبرز وكرمان وقم وخراسان رضوي، كما تم اعتقال بعضهم على الحدود الشرقية وأثناء فرارهم من البلاد".

وكان هجوم مسلح استهدف المرقد الشيعي شاه جراغ في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل 15 شخصا، وإصابة 50 آخرين.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، بينما أكدت السلطات الإيرانية وفاة منفذ الهجوم بعد أيام من نقله إلى المستشفى جراء إصابته بجروح خلال عملية اعتقاله داخل مرقد شاه جراغ.

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، عن اعتقال 6 أشخاص قالت إنهم من عناصر الفريق الذي نفذ الهجوم المسلح على مقام "شاه جراغ" بمدينة شيراز جنوب إيران.