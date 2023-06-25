"وول ستريت جورنال": التمرد اضطر أمريكا لتأجيل عقوبات جديدة على "فاغنر"

الجدير بالذكر أن واشنطن فرضت في السابق عقوبات على المجموعة لدورها في حملات التضليل، بما في ذلك خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، وكذلك مشاركتها بالحرب في أوكرانيا.

وفي مايو الماضي، رجّحت وزارة الخزانة الأمريكية أنّ فاغنر تستخدم وثائق مزورة لإخفاء عمليات شراء ألغام وطائرات مسيّرة ورادارات وأنظمة مضادة لبطاريات الصواريخ، ومن ثم نقلها لاستخدامها في أوكرانيا.

وقبل ذلك، في يناير الماضي، صنّفت واشنطن مجموعة فاغنر على أنها "منظمة إجرامية دولية"، منددة بتجاوزاتها في أوكرانيا واستخدامها أسلحة توفرها كوريا الشمالية وتجنيدها سجناء.

وتشكلت مجموعة فاغنر العام 2014، وقد جندت آلاف السجناء للمحاربة في أوكرانيا، مقابل وعد بخفض عقوباتهم.

المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال