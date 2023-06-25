"وول ستريت جورنال": التمرد اضطر أمريكا لتأجيل عقوبات جديدة على "فاغنر"
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تخطط للإعلان عن عقوبات جديدة ضد فاغنر، الثلاثاء، نظير تجارتها غير الشرعية للذهب في أفريقيا، بما في ذلك عمليات التعدين التي أقامتها المجموعة في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة عازمة على تأجيل عقوبات جديدة كانت ستفرضها على مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، بعد أن أطلقت تمرداً ضد موسكو، مع التأكيد على أن واشنطن تخشى من أن تساعد حزمة العقوبات الجديدة ضد فاغنر الرئيس فلاديمير بوتين بطريقة غير مباشرة، وأنها لا ترغب أن تبدو وكأنها تنحاز إلى أي جانب فيما يجري.
الجدير بالذكر أن واشنطن فرضت في السابق عقوبات على المجموعة لدورها في حملات التضليل، بما في ذلك خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، وكذلك مشاركتها بالحرب في أوكرانيا.
وفي مايو الماضي، رجّحت وزارة الخزانة الأمريكية أنّ فاغنر تستخدم وثائق مزورة لإخفاء عمليات شراء ألغام وطائرات مسيّرة ورادارات وأنظمة مضادة لبطاريات الصواريخ، ومن ثم نقلها لاستخدامها في أوكرانيا.
وقبل ذلك، في يناير الماضي، صنّفت واشنطن مجموعة فاغنر على أنها "منظمة إجرامية دولية"، منددة بتجاوزاتها في أوكرانيا واستخدامها أسلحة توفرها كوريا الشمالية وتجنيدها سجناء.
وتشكلت مجموعة فاغنر العام 2014، وقد جندت آلاف السجناء للمحاربة في أوكرانيا، مقابل وعد بخفض عقوباتهم.
المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال