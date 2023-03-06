هل تلجأ أوكرانيا إلى سحب قواتها من باخموت؟
ألمح مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك، الإثنين، إلى أن قوات بلاده قد تنسحب من باخموت "ولن تواصل الدفاع عنها ما لم تلمس ضرورة عسكرية للبقاء".
وبين أن الجيش الأوكراني سيواصل الدفاع عن باخموت، "ولكن هذا لا يعني أننا سنواصل الدفاع عنها إذا لم نرَ ضرورة عسكرية، لأننا نكترث بحياة جنودنا".
وأشار إلى أن الوضع في باخموت اتسم بصعوبة كبيرة، مبيناً أن "المعتدين الروس حاولوا السيطرة على باخموت منذ ستة أشهر دون تحقيق أي نجاح" على حد تعبيره.
وقال ساك في تصريح أدلى به لقناة العربية "هذا يعني أن الجيش الأوكراني يواصل تأثيره على القوات الروسية، والروس يستخدمون جنودهم كأدوات للحرب في هذه المعركة، وقد قتلنا 930 جندياً روسياً في باخموت وما حولها".
وميدانياً، احتدمت المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية، في منطقة دونباس، لدرجة جعلت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصفها بأنها حرب "مؤلمة وصعبة".
وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "أودّ أن أشيد بشكل خاص بشجاعة وقوة وصلابة الجنود الذين يقاتلون في دونباس"، مضيفًا أنها "واحدة من المعارك الأكثر صعوبة، مؤلمة وصعبة".
وتواصل القوات الروسية جهودها لتطويق مدينة باخموت التي تشكل رمزًا ومركز الحرب في شرق أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه صدّ هجمات جديدة.
من جهته، قال نائب عمدة باخموت ألكسندر مارشـينكو، إن القوات الروسية تنفذ عمليات تدمير شامل في المدينة.
وأوضح أن شدة المعارك تسبب تباطؤا كبيرا في إجلاء المدنيين من الخطوط الأمامية للجبهات في باخموت.
كما أكد مارشينكو أن الجيش الروسي لا يستهدف الاستفادة من المدينة بعد السيطرة عليها، ولكن هدفه الوحيد هو تمزيقها.
في السياق، أوضح "معهد دراسات الحرب"، وهو مجموعة من الخبراء الأمريكيين، السبت، أن القوات الروسية استولت على مواقع في باخموت قد تسمح لها بتجاوز بعض الدفاعات الأوكرانية.
وأضاف أن "الروس قد يحاولون محاصرة القوات الأوكرانية في باخموت لكن القيادة الأوكرانية أعطت إشارة بأنها تفضل الانسحاب بدلاً من المجازفة بتطويقها".
من جانبه قال رئيس الأركان العامة السابق في المملكة المتحدة الجنرال اللورد ريتشارد دانات، الأحد، إنه من المنطقي تمامًا أن تنسحب القوات الأوكرانية إلى خط أكثر دفاعًا، في مدينة باخموت المتنازع عليها بشدة.
وأضاف أن باخموت "ليست مهمةً جدًا" من الناحية الإستراتيجية بالنسبة لأوكرانيا.
وتابع دانات، إنه على الرغم من ذلك، فإن المدينة المحاصرة كانت بالفعل بمثابة "السندان الذي تحطمت عليه أرواح العديد من الروس، وبالتالي فمن المنطقي تمامًا بالنسبة للأوكرانيين الآن الانسحاب إلى خط أكثر قابلية للدفاع ومواصلة المعركة هناك".
بالمقابل، نفى قائد أوكراني محلي، الأحد، التكهنات المتزايدة باحتمال انسحاب أوكراني من المدينة، قائلاً، إنه لم تكن هناك "تغييرات تكتيكية" من جانبهم.