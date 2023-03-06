هل تلجأ أوكرانيا إلى سحب قواتها من باخموت؟

ألمح مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك، الإثنين، إلى أن قوات بلاده قد تنسحب من باخموت "ولن تواصل الدفاع عنها ما لم تلمس ضرورة عسكرية للبقاء".

وبين أن الجيش الأوكراني سيواصل الدفاع عن باخموت، "ولكن هذا لا يعني أننا سنواصل الدفاع عنها إذا لم نرَ ضرورة عسكرية، لأننا نكترث بحياة جنودنا".

وأشار إلى أن الوضع في باخموت اتسم بصعوبة كبيرة، مبيناً أن "المعتدين الروس حاولوا السيطرة على باخموت منذ ستة أشهر دون تحقيق أي نجاح" على حد تعبيره.

وقال ساك في تصريح أدلى به لقناة العربية "هذا يعني أن الجيش الأوكراني يواصل تأثيره على القوات الروسية، والروس يستخدمون جنودهم كأدوات للحرب في هذه المعركة، وقد قتلنا 930 جندياً روسياً في باخموت وما حولها".